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Певицу Монеточку* объявили в розыск в России

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Монеточка*, признанная в России иностранным агентом, известная под своим настоящим именем Елизавета Гырдымова, объявлена в розыск в связи с уголовным делом. Эта информация появилась в базе данных МВД.

Певицу Монеточку* объявили в розыск в России
Фото: instagram.com by личный аккаунт Монеточки в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Пока неизвестно, по какой именно статье разыскивается исполнительница, однако 6 сентября в её отношении было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. За последний год Монеточку дважды привлекали к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах. В прокуратуре подчеркнули, что она продолжает распространять в интернете сообщения без маркировки.

После начала специальной военной операции на Украине Елизавета Гырдымова вместе с супругом, продюсером Виктором Исаевым, переехала в Литву. В августе 2022 года они впервые стали родителями — у них родилась дочь Нина, а в январе — сын.

Ранее Андрей Малахов рассказал о сыне, которого скрывает от публики.

 

Уточнения

Моне́точка (настоящее имя — Елизаве́та Андре́евна Гырды́мова; род. 1 июня 1998, Екатеринбург) — российская певица, автор песен и музыкант. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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