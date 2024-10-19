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Актриса Самбурская заявила, что ей необходимо 5 миллионов рублей в месяц

Шоу-бизнес

Певица и актриса Настасья Самбурская заявила, что ей необходимо 5 миллионов рублей в месяц для комфортной жизни. В этом она призналась на подкасте "Ниче Святого" от HiFi-стриминга Звук.

Актриса Самбурская заявила, что ей необходимо 5 миллионов рублей в месяц
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Настасья Самбурская не стала называть точную сумму своего гонорара. Ведущий подкаста напомнил актрисе, что она мечтала зарабатывать как Сергей Безруков. Артистка отметила, что уже достигла этой цели. 

"Сейчас у меня даже чуть побольше. Я не знала, что на это уйдёт столько лет. Получается, 20 лет у меня ушло, чтобы догнать Безрукова. Но сейчас он меня уже перегнал", — сообщила актриса.

Ранее Pravda.Ru писала, что Настасья Самбурская отреагировала на нападки хейтеров.

Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова) — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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