SHAMAN необходима лёгкость в отношениях — звёздный астролог

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звёздный астролог Василиса Володина высказала мнение, что певцу SHAMAN в одинаковой степени важны красота девушки, её лёгкость и умение выстраивать отношения. Об этом она заявила изданию "NEWS.ru".

Фото: youtube.com by канал SHAMAN, PDM

По словам Василисы Володиной, супруга исполнителя не должна быть его поклонницей и "начальницей".

"Она должна быть очень хороша собой. Кроме того, она должна быть с ним на равных. Девушка из числа поклонниц не подойдёт. Как и девушка-начальник. Ему нужна именно партнёрша, такая, чтобы вклад в пару оба делали одинаковый. Не подойдут девушки, требующие к себе слишком много внимания, нужно уметь отдать ему пальму первенства. Также от женщины требуются лёгкость, внутренняя свобода и отсутствие предубеждений", — сообщила астролог.

Она добавила, что SHAMAN необходимы "бесконечная лёгкость в отношениях, свобода и развязанные руки". По мнению Василисы Володиной, этого не хватало в союзе певца с его женой Мариной Рощупкиной.

Ранее поэт Сергей Каргашин заявил, что бренд "Я русский" не может принадлежать только SHAMAN.

Уточнения

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область), более известный под псевдонимом SHAMAN — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).





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