Нонна Гришаева рассказала о своей работе с Джеки Чаном: водил нас по ресторанам

Актриса Нонна Гришаева вспомнила о съёмках со звездой мирового кинематографа Джеки Чаном.
В 1996 актриса Нонна Гришаева исполнила роль девушки Наташи в картине "Первый удар", в котором главную роль исполнил китайский актёр Джеки Чан.
Ранее Нонна Гришаева объяснила, какие сильные стороны есть у российского кинематографа.
Звезда вспоминает, что сниматься с Джеки Чаном было интересно. Она обратила внимание на то, что зарубежное и отечественное кинопроизводство заметно отличается.
"Джеки поразил меня совершенным отсутствием звёздной болезни. При его статусе он был добр, заботлив и очень щедр. Каждый день кормил всю съёмочную группу в ресторанах", — цитирует слова Гришаевой "Вечерняя Москва".
Но́нна Валенти́новна Гриша́ева (род. 21 июля 1971, Одесса) — советская и российская хара́ктерная актриса театра, кино и телевидения, пародистка, телеведущая и певица. Заслуженная артистка Российской Федерации (2006).
(Сэр) Дже́ки Чан — гонконгский актёр кино и озвучивания, каскадёр, кинорежиссёр, кинопродюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен, певец, филантроп, мастер боевых искусств. Посол доброй воли ЮНИСЕФ. Кавалер Королевского Викторианского ордена.
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