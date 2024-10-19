Уехавший из России Даня Милохин с подбитым глазом спел про святую Русь

Избитый в боксёрском поединке блогер Даня Милохин спел патриотических хит Татьяны Куртуковой.
Даня Милохин опубликовал в "Инстаграме"* видео, на котором он сидит в автомобиле. Лицо звезды Интернета разукрашено шрамами, под его глазом красуется синяк.
Блогер заявил что ему надо сообщить некую важную новость. После этого Милохин запел.
"Матушка-земля, белая березонька, Для меня — Святая Русь, для других — занозонька", — пропел Даня, который живёт за рубежом.
Ранее блогер Александр Зубарев показал фотографии со своей свадьбы. На фото можно заметить рэпера Моргенштерна** и блогера Даню Милохина.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
** признан Миюстом РФ иностранным агентом
Да́ня Мило́хин (полное имя — Дани́ла Вячесла́вович Мило́хин; род. 6 декабря 2001, Оренбург) — российский тиктокер, рэпер, музыкант, видеоблогер, актёр кино и озвучивания.
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