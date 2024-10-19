Александр Ревва устроил с женой фотосессию в стиле острых козырьков

Шоумен Александр Ревва поделился стильными осенними снимками с женой Анжеликой.
Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков, опубликовал в своём "Инстаграме"* серию красивых снимков. На фото они с женой запечатлены в нарядах, напоминающих по стилистике сериал "Острые козырьки".
Супруги облачились в твидовые костюмы, жилеты и кепки. Александр и Анжелика стали напоминать жокеев. Лошадь на снимках тоже присутствовала. Муж и жена попозировали на фоне осеннего пейзажа и дровяного сарая.
Поклонники артиста остались в восторге от фотосессии в ретро стиле.
"Как же вы здесь похожи на Андриано Челентано";
"Нереально красивые и милые кадры";
"Артур Шэлби", — писали фолловера под постом шоумена.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Алекса́ндр Влади́мирович Ре́вва (укр. Олександр Володимирович Ревва, род. 10 сентября 1974, Донецк) — также известный как Арту́р Пирожко́в, — украинский и российский актёр, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец. Бывший участник команды КВН «Утомлённые солнцем»; бывший участник юмористического шоу «Comedy Club».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
От полярности АКБ зависит его правильное расположение под капотом. Полярность может маркироваться как "плюсами" и "минусами", так и латинскими буквами R и L.