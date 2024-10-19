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Александр Ревва устроил с женой фотосессию в стиле острых козырьков

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Шоу-бизнес

Шоумен Александр Ревва поделился стильными осенними снимками с женой Анжеликой.

Александр Ревва устроил с женой фотосессию в стиле острых козырьков
Фото: https://www.instagram.com/arthurpirozhkov by Инстаграм Александра Реввы is licensed under public doman

Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков, опубликовал в своём "Инстаграме"* серию красивых снимков. На фото они с женой запечатлены в нарядах, напоминающих по стилистике сериал "Острые козырьки".

Супруги облачились в твидовые костюмы, жилеты и кепки. Александр и Анжелика стали напоминать жокеев. Лошадь на снимках тоже присутствовала. Муж и жена попозировали на фоне осеннего пейзажа и дровяного сарая.

Поклонники артиста остались в восторге от фотосессии в ретро стиле.

"Как же вы здесь похожи на Андриано Челентано";

"Нереально красивые и милые кадры";

"Артур Шэлби", — писали фолловера под постом шоумена.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Ре́вва (укр. Олександр Володимирович Ревва, род. 10 сентября 1974, Донецк) — также известный как Арту́р Пирожко́в, — украинский и российский актёр, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец. Бывший участник команды КВН «Утомлённые солнцем»; бывший участник юмористического шоу «Comedy Club».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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