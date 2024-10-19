Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные воссоздали древний поминальный славянский обряд
Функциональный тренинг: путь к силе и здоровью
Выступление Шамана за 16 млн рублей на патриотическом концерте сравнили с пиром во время чумы
ГАИ назвала 3 простых способа самостоятельно защитить машину от угона
Правила ухода за чесноком: как избежать однозубковости
Актёр Марк Эйдельштейн ответил на сравнение с Тимоти Шаламе
Как мобильный телефон старит нашу кожу быстрее солнца
Бывший вице-президент нефтяной компании выпал из окна
Почему птичий грипп обходит Австралию стороной

Екатерина и Александр Стриженовы отпраздновали 37 лет со дня свадьбы: обвенчались тайно

1:00
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова и Александр Стриженовы показали, как отметили 37-ю годовщину со дня своего венчания в храме.

Екатерина и Александр Стриженовы отпраздновали 37 лет со дня свадьбы: обвенчались тайно
Фото: https://www.instagram.com/strizhenovae by Инстаграм Екатерины Стриженовой is licensed under public doman

Екатерина Стриженова опубликовала в "Инстаграме"* фото в обнимку с супругом Александром Стриженовым. Режиссёр подарил жене букет белых роз в честь дня их венчания.

Телеведущая рассказала, что они с мужем в знаменательный для их семьи день посетили подмосковный Храм Покрова Пресвятой Богородицы, где 37 лет назад проходило таинство их венчания.

"Мы нашли отца Валериана, который тогда проводил наш обряд. Ему сейчас 87 лет, он нас помнит, взяли благословение", — написала под фото звезда ТВ.

Стриженова вспомнила, что они венчались с мужем ночью в тайне ото всех за неделю до свадебного торжества.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Екатери́на Влади́мировна Стриже́нова (в девичестве — То́кмань, род. 20 марта 1968 года, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса, тележурналист, телеведущая. Ведущая телепрограммы «Доброе утро» (с 1997 года) на «Первом канале».

Алекса́ндр Оле́гович Стриже́нов (род. 6 июня 1969, Москва) — советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Еда и рецепты
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали Аудио 
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Садоводство, цветоводство
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся Аудио 
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Еда и рецепты
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком Аудио 
Популярное
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать

От полярности АКБ зависит его правильное расположение под капотом. Полярность может маркироваться как "плюсами" и "минусами", так и латинскими буквами R и L.

Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Последние материалы
В Белгородской области сбили несколько воздушных объектов
Как правильно сбалансировать молочные продукты в ежедневном рационе
Александр Домогаров устроил истерику из-за критики цен на спектакли с его участием: как же вас жаль
Осенняя пересадка гортензии: важные нюансы
Дерзкие стрижки, которые скроют возраст: узнайте больше
Израильские военные уничтожили важный командный центр Хезболлы
Погодные условия и штрафы за грязные номера: новые разъяснения
Спартак планирует продажу полузащитника Зиньковского
13-летняя дочь Виктории и Дэвида Бекхэмов раскрыла, чем хочет заниматься в будущем
Айза-Лилуна Ай рассказала, чем ради неё жертвует новый возлюбленный: я таких людей не встречала
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.