Екатерина и Александр Стриженовы отпраздновали 37 лет со дня свадьбы: обвенчались тайно

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова и Александр Стриженовы показали, как отметили 37-ю годовщину со дня своего венчания в храме.

Фото: https://www.instagram.com/strizhenovae by Инстаграм Екатерины Стриженовой is licensed under public doman

Екатерина Стриженова опубликовала в "Инстаграме"* фото в обнимку с супругом Александром Стриженовым. Режиссёр подарил жене букет белых роз в честь дня их венчания.

Телеведущая рассказала, что они с мужем в знаменательный для их семьи день посетили подмосковный Храм Покрова Пресвятой Богородицы, где 37 лет назад проходило таинство их венчания.

"Мы нашли отца Валериана, который тогда проводил наш обряд. Ему сейчас 87 лет, он нас помнит, взяли благословение", — написала под фото звезда ТВ.

Стриженова вспомнила, что они венчались с мужем ночью в тайне ото всех за неделю до свадебного торжества.

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Уточнения

Екатери́на Влади́мировна Стриже́нова (в девичестве — То́кмань, род. 20 марта 1968 года, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса, тележурналист, телеведущая. Ведущая телепрограммы «Доброе утро» (с 1997 года) на «Первом канале».



Алекса́ндр Оле́гович Стриже́нов (род. 6 июня 1969, Москва) — советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.



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