Андрей Малахов рассказал, каким растёт его сын, которого он прячет от публики

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущий Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулёва тщательно скрывают от публики своего сына Александра. Однако недавно Андрей поделился некоторыми особенностями своего наследника.

Фото: Telegram by Telegram-канал Андрея Малахова, PDM

Он отметил, что мальчик родился под знаком Скорпиона и является ярким представителем этого знака зодиака. Александр отличается настойчивостью и упрямством, всегда добиваясь своего.

Астролог Василиса Володина в программе "Малахов" предположила, что у ведущего с его сыном очень тесный контакт.

"Андрей, вы удивительно родили сына! Ведь у вас Луна в Скорпионе! У вас должен быть прекрасный контакт с ребёнком. Вы его чувствуете как никто другой", — сказала она.

Известно, что Александр учится в частной школе. Кроме того, он увлекается плаванием, танцами, лепкой, рисованием, изучением английского языка и музыкой.

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Уточнения

Андрей Никола́евич Мала́хов (род. 11 января 1972, Апатиты, Мурманская область) — тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» в 2007—2019 годах, преподаватель курсов журналистики в РГГУ.



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