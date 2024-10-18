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Андрей Малахов рассказал, каким растёт его сын, которого он прячет от публики

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущий Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулёва тщательно скрывают от публики своего сына Александра. Однако недавно Андрей поделился некоторыми особенностями своего наследника.

Андрей Малахов рассказал, каким растёт его сын, которого он прячет от публики
Фото: Telegram by Telegram-канал Андрея Малахова, PDM

Он отметил, что мальчик родился под знаком Скорпиона и является ярким представителем этого знака зодиака. Александр отличается настойчивостью и упрямством, всегда добиваясь своего.

Астролог Василиса Володина в программе "Малахов" предположила, что у ведущего с его сыном очень тесный контакт.

"Андрей, вы удивительно родили сына! Ведь у вас Луна в Скорпионе! У вас должен быть прекрасный контакт с ребёнком. Вы его чувствуете как никто другой", — сказала она.

Известно, что Александр учится в частной школе. Кроме того, он увлекается плаванием, танцами, лепкой, рисованием, изучением английского языка и музыкой.

Ранее стало известно, за какой гонорар Елизавета Арзамасова исполнит роль Золушки.

 

Уточнения

Андрей Никола́евич Мала́хов (род. 11 января 1972, Апатиты, Мурманская область) — тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» в 2007—2019 годах, преподаватель курсов журналистики в РГГУ. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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