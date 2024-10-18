Названы имена лучших артистов РФ по версии россиян

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Россияне приняли участие в социологическом опросе и выбрали лучших артистов страны.

Фото: https://vk.com/konstantinkhabensky by ВК-аккаунт Константина Хабенского is licensed under public doman

Первое место, по мнению граждан России, заслуживают Константин Хабенский и Сергей Бурунов. Они набрали по 11 процентов.

Далее предпочтения зрителей РФ распределились таким образом: за Сергея Безрукова проголосовали 9% опрошенных, за Владимира Машкова - 8%.

Завершили список лидеров Олег Басилашвили и Александр Петров. Они набрали по 5%.

Среди актрис голоса распределились таким образом. Первое место досталось Елене Яковлевой, далее следует Мария Аронова и Юлия Пересильд.

Поклонники Сергея Бурунова надеются, что актёр вернётся на экраны. Звезда сериала "Полицейский с Рублёвки" почти перестал сниматься в кино.

Уточнения

Константи́н Ю́рьевич Хабе́нский (род. 11 января 1972, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, общественный деятель; народный артист Российской Федерации (2012).



Серге́й Алекса́ндрович Буруно́в (род. 6 марта 1977, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, пародист, телеведущий.



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