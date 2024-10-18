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Сыграет Золушку за 54 тысячи рублей: Арзамасова возвращается на сцену

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Елизавета Арзамасова, недавно ставшая матерью во второй раз, подписала контракт с МХАТ им. Горького. Она будет исполнять роль Золушки, а её гонорар составит 54 тысячи рублей.

Сыграет Золушку за 54 тысячи рублей: Арзамасова возвращается на сцену
Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

Как сообщает Telegram-канал "Звездач", Арзамасова сыграет главную роль в одноимённой постановке. Согласно информации с сайта Госзакупок, её доход составит 54 тыс. 348 рублей.

Елизавета Арзамасова уже много лет счастлива в браке с фигуристом и продюсером ледовых шоу Ильёй Авербухом. Они официально оформили свои отношения в декабре 2020 года, а уже в августе 2021-го на свет появился их общий сын Лев. Спустя три года актриса подарила мужу дочь Лию.

Елизавета Арзамасова стала известна благодаря роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки".

Ранее Ольга Бузова поделилась своим путём к славе.

 

Уточнения

Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.

Моско́вский худо́жественный академи́ческий теа́тр и́мени Макси́ма Го́рького (МХАТ имени Горького) — драматический театр в Москве, создан в 1987 году после разделения МХАТ СССР на два театра. Назван в честь русского писателя Максима Горького.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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