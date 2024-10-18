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Катя Гордон назвала Шамана барыгой из-за регистрации личного бренда певца

1:00
Шоу-бизнес

Юриста Екатерину Гордон возмутила попытка певца Шаман присвоить себя фразу "Я русский" через Роспатент.

Катя Гордон назвала Шамана барыгой из-за регистрации личного бренда певца
Фото: https://t.me/shaman_channel by Телеграм-канал певца Шамана is licensed under public doman

Катя Гордон не одобрила желание Ярослава Дронова "присвоить себе принадлежность к национальности". Она считает, что заявление "Я русский" нельзя превратить в личный товарный знак.

"Шамана я как-то назвала "барыгой" за заработки по 16 млн из бюджетов депрессивных регионов. Теперь можно было бы и жёстче. Надеюсь, Роспатент откажет, поскольку "я — русский" товарным знаком быть не может ровно также, как "Люблю Россию!" — выразила своё мнение адвокат.

Ранее певец Шаман объяснил, почему обратился в "Роспатент" с требованием сделать личным брендом название его главного хита "Я русский". Он заявил, что таким образом пытается защитить свою репутацию от недобросовестных торговцев на маркетплейсах, которые используют его имя без разрешения.

Уточнения

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область), более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н) — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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