Ольга Бузова призналась, что мыла лестницы до популярности

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В документальном фильме "Леду Бу. 20 лет в тренде", который был снят к юбилею её появления на телевидении, певица Ольга Бузова рассказала, что в своё время не боялась никакой работы. По её словам, ей приходилось мыть полы и подметать лестницы.

Фото: wikimedia.org by Окрас, CC BY-SA 4.0

"Мне катастрофически не хватало тех финансов, которые мне давала мама", — поделилась Ольга.

Также она вспомнила историю о том, как директор школы швырнул ей аттестат в лицо, потому что не хотел её воспринимать. Она не стала раскрывать причину такого неадекватного поведения главы учебного заведения.

Как пишет "Комсомольская правда", в фильме также будет рассказано о личной жизни артистки — от её возлюбленного на "Доме-2" Романа Третьякова до блогера Давида Манукяна. Ольга Бузова отмечает, что все этапы жизни необходимо пройти, чтобы найти своё счастье.

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Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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