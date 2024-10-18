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Актёр Юра Борисов раскрыл подробности встречи с Анджелиной Джоли в Торонто

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Юра Борисов поделился воспоминаниями о своей встрече с голливудской звездой Анджелиной Джоли на кинофестивале в Торонто. Он рассказал, что они случайно пересеклись, и актриса призналась, что была в восторге от его работы в фильме "Анора".

Актёр Юра Борисов раскрыл подробности встречи с Анджелиной Джоли в Торонто
Фото: instagram.com by официальный аккаунт фильма "Анора" в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В интервью изданию "Сноб" Юра Борисов рассказал, что на этом киносмотре они оба представляли свои картины. Анджелина Джоли увидела игру российского актёра в "Аноре" и решила заговорить с ним.

"Мы занимались разными делами для прессы и на мгновение встретились взглядами. Она подошла ко мне и сказала, что посмотрела"Анору"и фильм ей очень понравился", — поделился Юра Борисов.

Актёр также выразил желание познакомиться с другими зарубежными звёздами, такими как Шайа Лабаф, Пол Дано, Джесси Айзенберг и Том Хэнкс.

Фильм "Анора", в котором Юра Борисов сыграл одну из ролей, произвёл настоящий фурор на Каннском кинофестивале.

Ранее дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур высказалась об отношениях артистов после развода.

Уточнения

Юрий Александрович (Юра) Бори́сов (род. 8 декабря 1992, Реутов) — российский актёр театра и кино. Лауреат премии «Золотой орёл» (2021) и «Золотой лист» (2013). 

Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie), до 2002 года Анджелина Джоли Войт (англ. Voight); род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес) — американская актриса, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и общественный деятель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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