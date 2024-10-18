Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса и Деми Мур высказалась об отношениях родителей после развода

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур были женаты 13 лет, но даже после развода они смогли сохранить тёплые отношения.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Как рассказала People старшая дочь пары, Румер Уиллис, между бывшими супругами царит полное взаимопонимание. Деми Мур также смогла найти общий язык с нынешней супругой Брюса, моделью Эммой Хеминг-Уиллис.

"Для меня и моих сестёр очень важно, как моя мама проявляет себя в таких ситуациях, а также то, как она взаимодействует с моими младшими сёстрами (дочерьми Брюса Уиллиса и Эммы Хеминг)", — поделилась Румер.

Кроме того, по её словам, родители никогда не устанавливали график общения с детьми. Во время праздников или путешествий одна из сестёр могла присоединиться к остальным, и это не вызывало раздражения. Румер отметила, что считает Эмму своей семьёй, ведь все семьи выглядят по-разному.

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Уточнения

Уо́лтер Брюс Уи́ллис (англ. Walter Bruce Willis, род. 19 марта 1955[…], Идар-Оберштайн, Рейнланд-Пфальц, ФРГ) — американский актёр, продюсер и музыкант.



Деми́ Джин Гайнс (англ. Demi Gene Guynes; род. 11 ноября 1962[…], Розуэлл, Нью-Мексико), профессионально известная как Деми́ Мур (англ. Demi Moore; [dəˈmiː ˈmɔːr], Деми́ Мор), настоящее имя Деметрия ( Demetria ) — американская модель, актриса и автор песен. Двукратная номинантка на премию «Золотой глобус».



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