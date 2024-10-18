Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса и Деми Мур высказалась об отношениях родителей после развода

Голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур были женаты 13 лет, но даже после развода они смогли сохранить тёплые отношения.
Как рассказала People старшая дочь пары, Румер Уиллис, между бывшими супругами царит полное взаимопонимание. Деми Мур также смогла найти общий язык с нынешней супругой Брюса, моделью Эммой Хеминг-Уиллис.
"Для меня и моих сестёр очень важно, как моя мама проявляет себя в таких ситуациях, а также то, как она взаимодействует с моими младшими сёстрами (дочерьми Брюса Уиллиса и Эммы Хеминг)", — поделилась Румер.
Кроме того, по её словам, родители никогда не устанавливали график общения с детьми. Во время праздников или путешествий одна из сестёр могла присоединиться к остальным, и это не вызывало раздражения. Румер отметила, что считает Эмму своей семьёй, ведь все семьи выглядят по-разному.
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Уо́лтер Брюс Уи́ллис (англ. Walter Bruce Willis, род. 19 марта 1955[…], Идар-Оберштайн, Рейнланд-Пфальц, ФРГ) — американский актёр, продюсер и музыкант.
Деми́ Джин Гайнс (англ. Demi Gene Guynes; род. 11 ноября 1962[…], Розуэлл, Нью-Мексико), профессионально известная как Деми́ Мур (англ. Demi Moore; [dəˈmiː ˈmɔːr], Деми́ Мор), настоящее имя Деметрия ( Demetria ) — американская модель, актриса и автор песен. Двукратная номинантка на премию «Золотой глобус».
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