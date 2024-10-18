Хейли Бибер дала первое после рождения сына интервью: ошибки будут происходить

Американская модель и супруга Джастина Бибера, Хейли Бибер, недавно стала матерью и дала обширное интервью. В своей беседе, которая, по мнению многих, получилась довольно сдержанной, она рассказала о своём бренде Rhode.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Хейли Бибер в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Блогерша призналась, что осознаёт, что её ждёт непростой путь, но она готова к возможным ошибкам и трудностям.

"На пути будут препятствия, которые не зависят от нас, но важно уметь адаптироваться и преодолевать их", — заявила она.

Поклонники были удивлены спокойствием Хейли Бибер на фоне недавнего скандала с арестом рэпера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс). Общественность интересует, какие отношения связывали Джастина Бибера и этого музыканта в годы их совместной работы. По сообщениям близких артиста, он замкнулся в себе, поскольку тяжело переживает происходящее.

Ранее Настасья Самбурская уже высказывалась о негативе в свой адрес.

Уточнения

Хе́йли Ро́уд Би́бер (англ. Hailey Rhode Bieber; в девичестве Болдуин (Baldwin), род. 22 ноября 1996) — американская модель.



Джа́стин Дрю Би́бер (англ. Justin Drew Bieber; род. 1 марта 1994, Лондон, Онтарио, Канада) — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр.





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