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Настасья Самбурская отреагировала на нападки хейтеров: неужели я такое чудовище

0:57
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Настасья Самбурская не скрывает, что её задевают критические комментарии поклонников. Она также отметила, что получает удовольствие от ответов хейтерам.

Настасья Самбурская отреагировала на нападки хейтеров: неужели я такое чудовище
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Настасьи Самбурской в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

В подкасте "Ничё Святого" от HiFi-стриминга "Звук" Самбурская заявила, что считает себя мастером эпистолярного жанра.

"Конечно, меня это задевает. Иногда пишут такие вещи, что я думаю: "Господи, неужели я прям такое чудовище? Вроде живу праведной жизнью, благотворительностью занимаюсь, никого не трогаю давно уже", — пояснила актриса.

По её словам, она уже давно не лезет на рожон, что делала по молодости и неопытности. Самбурская подчеркнула, что не жалеет о своей излишней откровенности в интервью, так как уверена, что её истории могут кому-то помочь.

Ранее стало известно, что Клава Кока рассталась со своим возлюбленным.

 

Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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