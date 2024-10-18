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Певица Клава Кока ушла от своего возлюбленного

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Клава Кока, известная также как Клавдия Высокова, рассталась со своим возлюбленным, Александром Повериным, который стал победителем шоу "Сердце Клавы". Как сообщает издание Super, пара разъехалась по разным квартирам.

Певица Клава Кока ушла от своего возлюбленного
Фото: instagram.com by личный аккаунт Клавы Коки в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Известно, что Клава Кока и Александр Поверин жили вместе под одной крышей восемь месяцев. Однако в последнее время блогера всё чаще замечают без певицы. Сама артистка неоднократно намекала на расставание в своих социальных сетях.

Клава Кока заверила поклонников, что скоро представит своё новое жильё. Также она рассказала, что работает над новым альбомом, который получился "лирическим". В свои песни она вложила "боль, радость, трепет, злость и опустошение".

Ни исполнительница, ни её возлюбленный не отвечают на вопросы подписчиков.

Ранее Оксана Акиньшина показала фигуру в купальнике.

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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