Актриса Оксана Акиньшина удивила фотографиями в купальнике на фоне слухов о беременности

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Актриса Оксана Акиньшина поразила поклонников видео, снятым на Мальдивах, куда она отправилась вместе с детьми от бывшего мужа, кинопродюсера Арчила Геловани.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Оксаны Акиньшиной в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

На фоне слухов о возможной беременности от режиссёра Данилы Козловского, артистка продемонстрировала свою фигуру в купальнике. Фанаты были в восторге от того, как хорошо выглядит мать троих детей.

Акиньшина позировала в чёрном бикини с завязками, которое подчёркивало её точеную фигуру. Свой образ она дополнила крупными очками в тон. Волосы актриса распустила по плечам.

Слухи о романе между Оксаной Акиньшиной и Данилой Козловским появились после выхода фильма "Чернобыль", в котором они оба сыграли главные роли. Однако они отказываются комментировать домыслы и отвечать на вопросы о личной жизни.

Ранее Сарик Андреасян поделился своим мнением о Николае Картозии.

Уточнения

Окса́на Серге́евна Аки́ньшина (род. 19 апреля 1987, Ленинград, СССР) — российская киноактриса.



Дани́ла Вале́рьевич Козло́вский (род. 3 мая 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер.



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