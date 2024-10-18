Стало известно, сможет ли рэпер Natan спасти свой брак после измены с Лерчек

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Рэпер Natan, известный под своим настоящим именем Натан Миров, поделился, что хочет спасти свой брак после измены с блогершей Лерчек, которая также известна как Валерия Чекалина, в рамках шоу "Звёзды в джунглях". В интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" таролог Инна Алексеева (Мишина) отметила, что успех в этом деле зависит от осознанности самого исполнителя.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

В ходе гадания она обнаружила несколько ключевых моментов, связанных с произошедшей ситуацией. Во-первых, карты показали, что музыкант понимает всю серьёзность своих поступков, испытывает сожаление и стремится сохранить то, что у него есть.

Кроме того, карты предрекли завершение одного этапа и начало нового, что может касаться как его работы, так и личных отношений. "Девятка монет" символизирует возможность достижения гармонии и самодостаточности, что может помочь певцу разобраться в своих чувствах и, возможно, спасти семью, добавила Алексеева.

В заключение она отметила, что есть шансы как на восстановление отношений, так и на глубокие размышления о своих поступках.

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Уточнения

Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов)

(род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный мононимно как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.



Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая.



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