В сети появилось интервью Михаила Боярского, в котором он выразил недовольство актёрской карьерой дочери, утверждая, что женщина не способна на "глобальные поступки и серьёзные проявления, как мужчина".
В эфире подкаста HiFi-стриминга Звук "До Звезды" Елизавета Боярская призналась, что слова знаменитого отца её не задели, и выразила мнение, что высказывание было вырвано из контекста.
"Нет никакого объяснения. Просто так сказал. Это стало каким-то магнитом для того, чтобы это много раз где-то повторять, хотя, думаю, что веса, серьёза и абсолютной точности в этой фразе и убеждении не очень много", — заявила актриса.
Она также отметила, что Боярский старший посещает все её спектакли, указывает на ошибки и даёт профессиональные советы. При этом он относится к ней и её работе с огромным уважением.
Актриса также подчеркнула, что её отец часто напоминает ей о необходимости отдыха и заботы о себе, поскольку невозможно успеть везде сняться и сыграть во всех спектаклях.
Елизаве́та Миха́йловна Боя́рская (род. 20 декабря 1985, Ленинград, СССР) — российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации (2018).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.