38-летняя актриса Елизавета Боярская ответила на критику её карьеры со стороны отца

В сети появилось интервью Михаила Боярского, в котором он выразил недовольство актёрской карьерой дочери, утверждая, что женщина не способна на "глобальные поступки и серьёзные проявления, как мужчина".

Фото: my.mail.ru by Александр Вепрев, CC BY-SA 3.0

В эфире подкаста HiFi-стриминга Звук "До Звезды" Елизавета Боярская призналась, что слова знаменитого отца её не задели, и выразила мнение, что высказывание было вырвано из контекста.

"Нет никакого объяснения. Просто так сказал. Это стало каким-то магнитом для того, чтобы это много раз где-то повторять, хотя, думаю, что веса, серьёза и абсолютной точности в этой фразе и убеждении не очень много", — заявила актриса.

Она также отметила, что Боярский старший посещает все её спектакли, указывает на ошибки и даёт профессиональные советы. При этом он относится к ней и её работе с огромным уважением.

Актриса также подчеркнула, что её отец часто напоминает ей о необходимости отдыха и заботы о себе, поскольку невозможно успеть везде сняться и сыграть во всех спектаклях.

Уточнения

Елизаве́та Миха́йловна Боя́рская (род. 20 декабря 1985, Ленинград, СССР) — российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации (2018).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.