Ольга Серябкина ответила на вопрос о втором ребёнке

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина поделилась своими размышлениями о возможности появления в её семье второго ребёнка.

Фото: YouTube канал Ольга Серябкина by Скриншот видео YouTube канала Ольга Серябкина, PDM

Обладая внушительной аудиторией поклонников, насчитывающей более трёх миллионов подписчиков в одной из социальных сетей, Серябкина активно взаимодействует со своими фанатами, отвечая на их вопросы и поддерживая с ними контакт.

Артистка призналась, что в возрасте 39 лет всё ещё задумывается о прибавлении в своём семействе. Однако она попросила поклонников не задавать ей вопросы на эту тему, подчеркнув её деликатность.

«Это очень личный интимный вопрос, но я отвечу на него. Да, хотела бы ещё иметь детей и надеюсь, у меня это получится чуть-чуть попозже», — заявила певица в Stories.

Стоит отметить, что Ольга Серябкина с 2020 года состоит в браке с Георгием Начкебия. Через год после свадьбы у пары родился сын, которого они назвали Лукой.

Уточнения

Ольга Юрьевна Серябкина (род. 12 апреля 1985, Москва), также была известна под сценическим псевдонимом Molly, — российская певица, автор песен, поэтесса, актриса и телеведущая.





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