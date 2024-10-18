Названа причина, почему российские артисты не могут пробиться в Голливуд

Российские актёры постоянно стремятся к славе в Голливуде, однако, к сожалению, не всегда их попытки оказываются успешными. Кинопродюсер Артур Аствацатрян считает, что одной из главных причин неудач является языковой барьер.
Он отмечает, что даже глубокое знание иностранного языка не всегда может обеспечить достаточное понимание западной аудитории. Из-за плохого владения языком артиста могут исключить из проекта и не допустить к съёмкам.
"Чтобы добиться успеха в Голливуде, необходимо учитывать не только языковые особенности, но и местный менталитет, а также культурные тенденции. Это, пожалуй, главная проблема, с которой сталкиваются актёры, пытающиеся получить работу", — говорит продюсер, последние несколько лет живущий в США.
Артур Аствацатрян подчёркивает, что некоторые артисты не понимают, что за границей им придётся начинать всё сначала, ведь никто не будет узнавать их на улицах. Он убеждён, что стать популярным в Америке может лишь тот, кто с самого рождения принадлежит к американской культуре.
В заключение, он отмечает, что в Голливуде очень высокая конкуренция, и к этому нужно быть готовым.
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Голливу́д (англ. Hollywood ['hɒlıwʊd]: holly «падуб» + wood «лес») — район Лос-Анджелеса, расположенный к северо-западу от центра города, в штате Калифорния. Традиционно Голливуд ассоциируется с американской киноиндустрией, поскольку в этом районе находится много киностудий и живут многие известные киноактёры.
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