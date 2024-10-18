Названа причина, почему российские артисты не могут пробиться в Голливуд

Российские актёры постоянно стремятся к славе в Голливуде, однако, к сожалению, не всегда их попытки оказываются успешными. Кинопродюсер Артур Аствацатрян считает, что одной из главных причин неудач является языковой барьер.

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Он отмечает, что даже глубокое знание иностранного языка не всегда может обеспечить достаточное понимание западной аудитории. Из-за плохого владения языком артиста могут исключить из проекта и не допустить к съёмкам.

"Чтобы добиться успеха в Голливуде, необходимо учитывать не только языковые особенности, но и местный менталитет, а также культурные тенденции. Это, пожалуй, главная проблема, с которой сталкиваются актёры, пытающиеся получить работу", — говорит продюсер, последние несколько лет живущий в США.

Артур Аствацатрян подчёркивает, что некоторые артисты не понимают, что за границей им придётся начинать всё сначала, ведь никто не будет узнавать их на улицах. Он убеждён, что стать популярным в Америке может лишь тот, кто с самого рождения принадлежит к американской культуре.

В заключение, он отмечает, что в Голливуде очень высокая конкуренция, и к этому нужно быть готовым.

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Уточнения



Голливу́д (англ. Hollywood ['hɒlıwʊd]: holly «падуб» + wood «лес») — район Лос-Анджелеса, расположенный к северо-западу от центра города, в штате Калифорния. Традиционно Голливуд ассоциируется с американской киноиндустрией, поскольку в этом районе находится много киностудий и живут многие известные киноактёры.





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