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Названа причина, почему российские артисты не могут пробиться в Голливуд

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российские актёры постоянно стремятся к славе в Голливуде, однако, к сожалению, не всегда их попытки оказываются успешными. Кинопродюсер Артур Аствацатрян считает, что одной из главных причин неудач является языковой барьер.

Названа причина, почему российские артисты не могут пробиться в Голливуд
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Он отмечает, что даже глубокое знание иностранного языка не всегда может обеспечить достаточное понимание западной аудитории. Из-за плохого владения языком артиста могут исключить из проекта и не допустить к съёмкам.

"Чтобы добиться успеха в Голливуде, необходимо учитывать не только языковые особенности, но и местный менталитет, а также культурные тенденции. Это, пожалуй, главная проблема, с которой сталкиваются актёры, пытающиеся получить работу", — говорит продюсер, последние несколько лет живущий в США.

Артур Аствацатрян подчёркивает, что некоторые артисты не понимают, что за границей им придётся начинать всё сначала, ведь никто не будет узнавать их на улицах. Он убеждён, что стать популярным в Америке может лишь тот, кто с самого рождения принадлежит к американской культуре.

В заключение, он отмечает, что в Голливуде очень высокая конкуренция, и к этому нужно быть готовым.

Ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри приобрели домик в Португалии.

Уточнения

 
 Голливу́д (англ. Hollywood ['hɒlıwʊd]: holly «падуб» + wood «лес») — район Лос-Анджелеса, расположенный к северо-западу от центра города, в штате Калифорния. Традиционно Голливуд ассоциируется с американской киноиндустрией, поскольку в этом районе находится много киностудий и живут многие известные киноактёры.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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