Стало известно, с какой целью принц Гарри и Меган Маркл приобрели дом в Португалии

Принц Гарри и Меган Маркл стали обладателями недвижимости в Португалии. Как сообщает Daily Mail, это решение было принято супругами после того, как в марте 2023 года король Великобритании Карл III попросил их покинуть резиденцию Фрогмор-хаус в графстве Виндзор.

Фото: Wikipedia by Office of the Governor-General, CC BY 4.0

Благодаря этому приобретению, супруги смогут получить так называемую золотую визу, которая откроет им безвизовый доступ в Шенгенскую зону Европейского Союза. Именно это является целью Меган Маркл, которая является гражданкой США.

Ещё в 2017 году, после помолвки, Кенсингтонский дворец заявил, что будущая супруга принца Великобритании подаст заявление на получение британского гражданства и сможет получить его через несколько лет. Однако в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл отказались от своих королевских полномочий и переехали в США.

Программа "золотой визы" в Португалии существует с 2012 года. Вид на жительство можно было оформить, купив недвижимость стоимостью от 500 тысяч евро. Однако осенью 2023 года правила изменились: теперь для получения ВНЖ не достаточно покупки недвижимости или открытия вклада в местном банке. Необходимы невозвратные инвестиции в размере €250 тыс. А гражданство можно получить через пять лет после подачи заявления.

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Уточнения

Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма.



Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, действующего короля Великобритании.





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