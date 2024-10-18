Катя Лель высказалась о разводе: изменила всю жизнь

Певица Катя Лель рассказала, что ей было нелегко принять решение о разводе с бизнесменом Игорем Кузнецовым. Она пояснила, что после расставания ей пришлось полностью изменить свою жизнь.

Фото: Telegram-канал Кати Лель is licensed under public domain

"Не думайте, что мне было трудно отпустить этого человека. Скорее, мне было сложно решиться на этот шаг. Мы ведь так долго были вместе — 18 лет совместной жизни", — цитирует её слова "КП".

Катя Лель познакомилась с Игорем Кузнецовым на концерте, и в 2008 году они официально зарегистрировали свои отношения. В браке они прожили 15 лет, но вместе были 18. Пара воспитала общую дочь Эмилию. О разводе супругов стало известно в декабре 2023 года. По словам артистки, она устала от измен.

Ранее актёр Эммануил Виторган признался, что не знает размер своей пенсии.

Уточнения

Ка́тя Ле́ль (настоящее имя — Екатери́на Никола́евна Чупри́нина; род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.