Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как изменился спрос на ипотеку в сентябре после нового повышения ключевой ставки
Туман стал причиной задержки 8 авиарейсов в Барнауле
В отличие от нас древние могли жить не хлебом единым
Как побороть целлюлит: современные методы и советы экспертов
Эммануил Виторган не знает размера своей пенсии: вопросы к жене
Свыше 200 тысяч животных в Подмосковье проверили на туберкулез с начала года
Более 225 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах Москвы с начала года
В Приморье ищут истощенного дальневосточного леопарда
Дана Борисова рассказала, за кого мечтает выйти замуж её дочь-подросток: волосы дыбом

Катя Лель высказалась о разводе: изменила всю жизнь

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Катя Лель рассказала, что ей было нелегко принять решение о разводе с бизнесменом Игорем Кузнецовым. Она пояснила, что после расставания ей пришлось полностью изменить свою жизнь.

Катя Лель высказалась о разводе: изменила всю жизнь
Фото: Telegram-канал Кати Лель is licensed under public domain

"Не думайте, что мне было трудно отпустить этого человека. Скорее, мне было сложно решиться на этот шаг. Мы ведь так долго были вместе — 18 лет совместной жизни", — цитирует её слова "КП".

Катя Лель познакомилась с Игорем Кузнецовым на концерте, и в 2008 году они официально зарегистрировали свои отношения. В браке они прожили 15 лет, но вместе были 18. Пара воспитала общую дочь Эмилию. О разводе супругов стало известно в декабре 2023 года. По словам артистки, она устала от измен.

Ранее актёр Эммануил Виторган признался, что не знает размер своей пенсии.

 

 

Уточнения

Ка́тя Ле́ль (настоящее имя — Екатери́на Никола́евна Чупри́нина; род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Чем заменить колбасу в оливье: три необычных и вкусных варианта
Еда и рецепты
Чем заменить колбасу в оливье: три необычных и вкусных варианта Аудио 
В Польше обнаружили "пшеничный хомут" России для Африки
Экономика и бизнес
В Польше обнаружили "пшеничный хомут" России для Африки Аудио 
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
Авто
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения Аудио 
Популярное
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки

Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.

Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
ВС РФ прорвали фронт и вошли в Часов Яр с юга. Безукоризненно работает тактика Герасимова Любовь Степушова Сводка с фронта: Запад боится покупать план победы Зеленского, ТЦК отлавливают уже и водителей бензовозов Дмитрий Плотников Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
В Польше позавидовали успехам России в поставках зерна в Африку
Сводка с фронта: на покровском направлении лесополосы завалены трупами ВСУ, Киев ударил на границе Белгородской области
Хозяин или раб? Пять верных признаков того, что кошка над вами доминирует
Хозяин или раб? Пять верных признаков того, что кошка над вами доминирует
Последние материалы
Поиск продолжается: Израиль заявляет о поиске еще одного террориста
Ветеринар рассказал, почему необходимо вакцинировать домашних животных 
Желающих нет: в Польше жалуются на отсутствие энтузиастов среди солдат ВСУ
Таисия Повалий вынуждена выплачивать ипотеку после покупки дома
Автобус попал в яму с кипятком в Санкт-Петербурге
Пополняют запасы: Northrop Grumman удвоит производство ракетных двигателей для восполнения резервов Пентагона
Неожиданные продукты, которые могут вызвать изжогу
Жгут танки: группировка Запад с помощью FPV-дронов уничтожает технику ВСУ
Наука с ответственностью: эксперты подчёркивают необходимость осторожного подхода к разработкам
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.