Эммануил Виторган не знает размера своей пенсии: вопросы к жене

Народный артист России Эммануил Виторган с удивлением узнал, что не имеет представления о размере своей пенсии. Он пояснил, что всеми финансовыми вопросами в семье занимается его супруга.
В беседе с NEWS. RU Виторган выразил удовлетворение своим заработком и отметил, что жена полностью контролирует все денежные аспекты их жизни.
"Я не знаю ничего, кроме своей профессии", — с улыбкой заключил актёр.
Эммануил Виторган был женат трижды. От первого брака у него есть дочь Ксения, а от второго — сын Максим Виторган, известный актёр и бывший муж журналистки Ксении Собчак. Вместе с третьей супругой они воспитывают двух дочерей — Этель и Клару.
Накануне Виторган поделился своим мнением о ремейках советских фильмов. По его словам, таких фильмов можно снимать больше, но необходимо следить за тем, чтобы их качество улучшалось.
Ранее Дана Борисова высказалась о замужестве своей дочери-подростка.
Эммануи́л Гедео́нович Виторга́н (род. 27 декабря 1939, Баку) — советский и российский актёр театра и кино; народный артист Российской Федерации (1998).
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