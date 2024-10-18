Дана Борисова рассказала, за кого мечтает выйти замуж её дочь-подросток: волосы дыбом

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Известная телеведущая Дана Борисова рассказала, что её дочь Полина, будучи подростком, мечтает выйти замуж за гражданина Южной Кореи. Артистка призналась, что её пугает сама мысль о внуке-корейце.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Даны Борисовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В беседе с журналисткой Алёной Жигаловой Дана Борисова поделилась, что не планирует посещать Южную Корею, однако её дочь училась там в языковой школе.

"Полина постоянно говорит о том, что хочет выйти замуж за корейца. Когда я представляю, что мой внук будет похож на корейца, у меня волосы встают дыбом", — эмоционально высказалась Борисова.

Телеведущая предположила, что в браке с иностранцем ей не придётся тратиться на пластическую операцию "лисьи глазки".

Недавно Дана Борисова сама сделала пластическую операцию на глаза, которую, по её словам, оплатил поклонник из Лондона.

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Уточнения

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и актриса.



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