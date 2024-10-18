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Дана Борисова рассказала, за кого мечтает выйти замуж её дочь-подросток: волосы дыбом

0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известная телеведущая Дана Борисова рассказала, что её дочь Полина, будучи подростком, мечтает выйти замуж за гражданина Южной Кореи. Артистка призналась, что её пугает сама мысль о внуке-корейце.

Дана Борисова рассказала, за кого мечтает выйти замуж её дочь-подросток: волосы дыбом
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Даны Борисовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В беседе с журналисткой Алёной Жигаловой Дана Борисова поделилась, что не планирует посещать Южную Корею, однако её дочь училась там в языковой школе.

"Полина постоянно говорит о том, что хочет выйти замуж за корейца. Когда я представляю, что мой внук будет похож на корейца, у меня волосы встают дыбом", — эмоционально высказалась Борисова.

Телеведущая предположила, что в браке с иностранцем ей не придётся тратиться на пластическую операцию "лисьи глазки".

Недавно Дана Борисова сама сделала пластическую операцию на глаза, которую, по её словам, оплатил поклонник из Лондона.

Ранее Таисия Повалий сообщила о покупке дома в России.

Уточнения

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и актриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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