Таисия Повалий вынуждена выплачивать ипотеку после покупки дома

Певица украинского происхождения Таисия Повалий рассказала, что купила дом в России в ипотеку.

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

В беседе с Ura.ru она поделилась, что после переезда в страну не имела собственного жилья и жила в съёмных квартирах.

"Я приобрела дом в ипотеку и теперь выплачиваю ежемесячные платежи. Мы купили не новый, а бывший в употреблении дом, в котором до нас жили люди в течение 10 лет. Мы не стали ничего менять, так как они оставили нам мебель. Ремонт мы тоже не делали", — поделилась она.

Певица отметила, что в ближайшие годы они с супругом не планируют вносить изменения в дизайн дома, так как он хорошо сделан. На участке она не выращивает ничего из-за особенностей почвы, но ей нравится наслаждаться свежим воздухом и запахом ёлок.

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Уточнения

Таи́сия Никола́евна Повали́й (укр. Таїсія Миколаївна Повалій, девичья фамилия — Гирявец; род. 10 декабря 1964, Шамраевка, Киевская область) — советская, в прошлом украинская, а ныне российская певица.



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