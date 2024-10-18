Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
BRICS Pay могут запустить для оплаты в Турции, Египте и на Мальдивах
Названа причина, почему российские артисты не могут пробиться в Голливуд
Падет в любой момент: политолог Ищенко высказался о перспективах украинского фронта в Курском приграничье
Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом
Стало известно, с какой целью принц Гарри и Меган Маркл приобрели дом в Португалии
Светлане Немоляевой потребовалась экстренная помощь
Как помочь гибискусу пережить зиму: советы опытных цветоводов
Как защитить волосы от повреждений: термозащита и укладка
Киев заявил, что 11 000 солдат из КНДР проходят подготовку для СВО на стороне России 

Агата Муцениеце привезла дочери Мии в подарок дорогую сумку из Испании

0:53
Шоу-бизнес

Наследница Агаты Муцениеце приехала к матери после того, как провела время каникул у отца, актёра Павла Прилучного.

Агата Муцениеце привезла дочери Мии в подарок дорогую сумку из Испании
Фото: https://www.instagram.com/agataagata by Инстаграм Агаты Муцениеце is licensed under public doman

Агата Муцениеце опубликовала кадры в "Инстаграме"* с возращения дочери Мии. Девочка встречала вернувшуюся из Испании маму с цветами и плакатом.

Из поездки актриса привезла дочери в подарок дорогую сумку известного бренда Diesel.

Поклонники Муцениеце отговаривали её от того, чтобы оставлять Мию у отца, так как он уже убедил сына Тимофея остаться с ним жить. Опасения оказались беспочвенными. Прилучный вернул наследницу матери в целости и сохранности.

"Мама, с приездом", — приветствовала маму девочка.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Наука и техника
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы Аудио 
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Садоводство, цветоводство
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Зимняя защита туи: стоит ли закутывать растение или оно и так перезимует
Деревья и кустарники
Зимняя защита туи: стоит ли закутывать растение или оно и так перезимует Аудио 
Популярное
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки

Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.

Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
ВС РФ прорвали фронт и вошли в Часов Яр с юга. Безукоризненно работает тактика Герасимова Любовь Степушова Сводка с фронта: Запад боится покупать план победы Зеленского, ТЦК отлавливают уже и водителей бензовозов Дмитрий Плотников Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
В Польше позавидовали успехам России в поставках зерна в Африку
Сводка с фронта: на покровском направлении лесополосы завалены трупами ВСУ, Киев ударил на границе Белгородской области
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Последние материалы
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Какие кроссоверы Hyundai доступны для покупки в России в 2024 году
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Мама рэпера Тимати трогательно поздравила внука Ратмира с пятилетием
Самокатчикам закрутят гайки: Минтранс подготовил новые ограничения для водителей СИМ
Длительное стояние ничем не лучше многочасового сидения
Секреты сосредоточенности: как физическая активность влияет на работу
В полтора раза чаще ЧП происходят с незарегистрированными тургруппами
Специалисты подсчитали количество премиальных квартир в Москве
Голубика на подоконнике: как получать урожай круглый год
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.