Агата Муцениеце привезла дочери Мии в подарок дорогую сумку из Испании

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наследница Агаты Муцениеце приехала к матери после того, как провела время каникул у отца, актёра Павла Прилучного.

Фото: https://www.instagram.com/agataagata by Инстаграм Агаты Муцениеце is licensed under public doman

Агата Муцениеце опубликовала кадры в "Инстаграме"* с возращения дочери Мии. Девочка встречала вернувшуюся из Испании маму с цветами и плакатом.

Из поездки актриса привезла дочери в подарок дорогую сумку известного бренда Diesel.

Поклонники Муцениеце отговаривали её от того, чтобы оставлять Мию у отца, так как он уже убедил сына Тимофея остаться с ним жить. Опасения оказались беспочвенными. Прилучный вернул наследницу матери в целости и сохранности.

"Мама, с приездом", — приветствовала маму девочка.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.



Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.