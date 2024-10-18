Мама рэпера Тимати трогательно поздравила внука Ратмира с пятилетием

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Симона Юнусова опубликовала кадры с пятилетним внуком Ратмиром от сына Тимати и Анастасии Решетовой.

Фото: https://vk.com/n.reshetova96 by ВК-аккаунт Анастасии Решетовой is licensed under public doman

Симона Юнусова опубликовала в своём ВК-аккаунте видео, на котором с её внуком Ратмиром занимаются педагоги.

Мальчику исполнилось пять лет. Она отметила, что годы очень быстро летят.

Мама рэпера Тимати считает, что у Ратмира уже ярко прослеживается характер, интересы и таланты.

"Расти здоровым, умным и добрым. Не будь "нехочухой", всё, чему ты учишься, обязательно пригодится в жизни, даже если тебе сейчас так не кажется", — обратилась бабушка с наставлениями к внуку.

Она призвала мальчика становиться настоящим мужчиной — благородным, щедрым, чтобы быть опорой для своих близких.

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