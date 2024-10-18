Мама рэпера Тимати трогательно поздравила внука Ратмира с пятилетием

Симона Юнусова опубликовала кадры с пятилетним внуком Ратмиром от сына Тимати и Анастасии Решетовой.
Симона Юнусова опубликовала в своём ВК-аккаунте видео, на котором с её внуком Ратмиром занимаются педагоги.
Мальчику исполнилось пять лет. Она отметила, что годы очень быстро летят.
Мама рэпера Тимати считает, что у Ратмира уже ярко прослеживается характер, интересы и таланты.
"Расти здоровым, умным и добрым. Не будь "нехочухой", всё, чему ты учишься, обязательно пригодится в жизни, даже если тебе сейчас так не кажется", — обратилась бабушка с наставлениями к внуку.
Она призвала мальчика становиться настоящим мужчиной — благородным, щедрым, чтобы быть опорой для своих близких.
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