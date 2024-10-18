Бывшая девушка погибшего фронтмена группы One Direction предсказала его смерть в своей книге

В книге «Жду с нетерпением», написанной Майей Генри, бывшей возлюбленной 31-летнего музыканта Лиама Пейна, нашли предсказание его смерти.

Фото: commons.wikimedia.org by Vassil, PDM

По сюжету, модель Мэллори Хант вступает в романтические отношения с бывшим участником бой-бэнда 5Forward Оливером Смитом. В книге есть момент, когда девушка навещает своего избранника, который страдает от наркозависимости и теряет себя. Именно в этот момент, как сообщает Page Six, происходит трагедия.

Эти вымышленные обстоятельства пугающе напоминают о гибели Пейна. Однако в книге Генри именно её персонаж, Мэллори, падает с балкона, но, к счастью, остаётся невредимой.

Поклонники также вспомнили, что 10 лет назад артист уже рискованно позировал на балконе. После критики в свой адрес он пообещал больше не повторять этот опасный поступок.

Лиам Пейн был найден мёртвым у отеля в Аргентине. Причиной смерти стали травмы, полученные при падении. Незадолго до этого он опубликовал в социальных сетях фотографии со своей девушкой, которая, однако, не была рядом с ним в вечер трагедии — она уже уехала домой.

Бывшая возлюбленная Майя Генри незадолго до его гибели подала в суд и попросила оградить её от чрезмерного внимания артиста.

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Уточнения

Ли́ам Джеймс Пейн (англ. Liam James Payne; 29 августа 1993, Вулвергемптон, Англия, Великобритания — 16 октября 2024, Палермо, Буэнос-Айрес, Аргентина) — британский певец, автор песен и композитор, один из пяти участников англо-ирландской группы One Direction, созданной в 2010 году.



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