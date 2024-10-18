Кэмерон Диаз раскрыла причину ухода из кино на 10 лет

1:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Кэмерон Диаз, известная голливудская актриса, приняла участие в саммите самых влиятельных женщин по версии журнала Fortune, который проходил в Калифорнии. На мероприятии она рассказала о своём решении уйти из кино в 2014 году, чтобы посвятить себя семье.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Кэмерон Диаз в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

На саммите Кэмерон появилась в чёрном закрытом блузоне, широких брюках и лоферах. Её образ был дополнен золотыми серьгами и розовой помадой.

Актриса поделилась, что в своё время она приняла осознанное решение приостановить карьеру ради своего мужа и двоих детей. В тот момент она поняла, что ей необходимо сосредоточиться на своей жизни.

"Ничьё мнение, ни чей-то успех, ни чьё предложение — ничто не могло изменить моего решения позаботиться о себе и построить ту жизнь, которую я действительно хотела иметь", — сказала она на саммите.

Однако уже в 2022 году появилась информация о том, что актриса возвращается на экраны. Она снялась в комедийном боевике Netflix "Снова в деле" с Джейми Фоксом, премьера которого запланирована на январь 2025 года.

Кэмерон Диаз, чьи слова цитирует Variety, отметила, что немногие верили в успех её возвращения, но её муж активно поддерживал её.

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Уточнения

Кэ́мерон Мише́ль Ди́ас (англ. Cameron Michelle Diaz; род. 30 августа 1972, Сан-Диего, Калифорния) — американская актриса и модель.



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