Жених Бородиной высказался о жизни в доме невесты: на меня пока ничего не оформляли

Возлюбленный звезды "Дома-2" Ксении Бородиной Николай Сердюков обратился к тем, что считает его альфонсом.
Николай Сердюков переехал жить в дом к Ксении Бородиной, что ещё больше насторожило поклонников Ксении. Они заподозрили мужчину в корысти.
Блогер заверил, что вовсе не стыдится того, что живёт в доме своей возлюбленной.
"Для тех, кто переживает за Ксению и её имущество, на меня пока ничего не оформляли. Буду держать вас в курсе, если вдруг повезёт", — заявил Сердюков, иронично реагируя на нападки сетевых моралистов.
Сама Бородина объяснила, что в московской квартире жениха они тоже иногда ночуют, однако им, по словам звезды ТВ, удобнее жить у неё дома.
Ранее Николая Сердюкова отчитали за то, что во время игры он с силой ударил избранницу по лицу хлебной лепёшкой.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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