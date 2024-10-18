Жених Бородиной высказался о жизни в доме невесты: на меня пока ничего не оформляли

Возлюбленный звезды "Дома-2" Ксении Бородиной Николай Сердюков обратился к тем, что считает его альфонсом.

Фото: https://vk.com/vkborodylia by ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman

Николай Сердюков переехал жить в дом к Ксении Бородиной, что ещё больше насторожило поклонников Ксении. Они заподозрили мужчину в корысти.

Блогер заверил, что вовсе не стыдится того, что живёт в доме своей возлюбленной.

"Для тех, кто переживает за Ксению и её имущество, на меня пока ничего не оформляли. Буду держать вас в курсе, если вдруг повезёт", — заявил Сердюков, иронично реагируя на нападки сетевых моралистов.

Сама Бородина объяснила, что в московской квартире жениха они тоже иногда ночуют, однако им, по словам звезды ТВ, удобнее жить у неё дома.

Ранее Николая Сердюкова отчитали за то, что во время игры он с силой ударил избранницу по лицу хлебной лепёшкой.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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