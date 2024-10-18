Известная актриса рассказала о последствиях участия в марафоне от Елены Блиновской

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Маруся Климова, известная по ролям в таких проектах, как "Мылодрама" и "Лимитчицы", рассказала о своём опыте участия в так называемом "марафоне желаний" от блогера Елены Блиновской. По её словам, этот опыт открыл ей глаза на многие вещи.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Маруси Климовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Маруся призналась, что это был единственный марафон, в котором она участвовала, потому что практически сразу поняла его принцип работы. Она дала совет всем, кто также проходит подобные курсы: "Уходите при первых же признаках манипуляции".

"Не все это чувствуют, и, я думаю, в этом и есть основная проблема людей, увлекающихся такими курсами. Самое лучшее сейчас, в этом потоке информации, когда каждый "гуру" чего-то там, — учиться слушать себя", — заключила она.

Блиновскую задержали в 2023 году, и с 22 января 2024-го она находится в СИЗО. Прокуратура обвиняет "королеву марафонов" в неуплате налогов на 906 млн рублей, отмывании значительной части этих средств и нарушении правил оборота платежей.

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Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, Россия) — российский блогер, предприниматель.





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