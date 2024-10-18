Глава Wildberries Татьяна Ким пожаловалась на бывшего мужа-абьюзера: в доме летели вещи

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Руководитель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким рассказала, как тяжело складывалась её семейная жизнь с экс-супругом Владиславом Бакальчуком.

Фото: https://t.me/kimtatyana2024 by Телеграм-канал Татьяны Ким is licensed under public doman

Татьяна Ким стала почётным гостем на женском форуме в Казахстане. Основательница одной из крупнейших интернет-площадок по продажам призналась, что была жертвой мужа-абьюзера.

Она пожаловалась на тяжёлый характер экс-супруга Владислава Бакальчука.

"Помню, как бежала с детьми за машиной мужа, помню, как в доме летали вещи… И хочу призвать женщин не терпеть такое отношение", — дала совет представительница слабого пола Татьяна.

Бизнесвумен, которая вернула себе девичью фамилию, заявила, что после развода скинула с себя оковы.

Уточнения

Татьяна Владимировна Ким (в замужестве Бакальчук; род. 16 октября 1975, Грозный, Чечено-Ингушская АССР) — российская предпринимательница, соосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries.



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