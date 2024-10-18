Анастасия Решетова и Тимати воссоединились ради сына

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Модель Анастасия Решетова и её бывший возлюбленный рэпер Тимати отметили день рождения их общего сына Ратмира. Фотографии с праздника были опубликованы в личном Telegram-канале блогерши.

Фото: Telegram by Telegram-канал Анастасии Решетовой, PDM

Анастасия Решетова с радостью поделилась, что пятилетие сына они решили отметить в "узком семейном кругу". На мероприятии также присутствовала дочь Тимати от другой его бывшей возлюбленной Алёны Шишковой. Праздник состоялся в настоящем автосалоне, так как мальчик просто обожает всё, что связано с гоночными машинами.

"Для Ратмира автосалон с его любимыми авто — настоящий рай. Он даже ни разу не присел за стол, чтобы перекусить, настолько силён его интерес к быстрому наземному транспорту", — призналась модель.

Анастасия Решетова и Тимати были вместе около шести лет. Блогершу неоднократно обвиняли в том, что она увела музыканта, когда он состоял в отношениях с Алёной Шишковой.

Ранее стало известно о гонораре Аниты Цой.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.





Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.



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