Анастасия Решетова и Тимати воссоединились ради сына

Модель Анастасия Решетова и её бывший возлюбленный рэпер Тимати отметили день рождения их общего сына Ратмира. Фотографии с праздника были опубликованы в личном Telegram-канале блогерши.
Анастасия Решетова с радостью поделилась, что пятилетие сына они решили отметить в "узком семейном кругу". На мероприятии также присутствовала дочь Тимати от другой его бывшей возлюбленной Алёны Шишковой. Праздник состоялся в настоящем автосалоне, так как мальчик просто обожает всё, что связано с гоночными машинами.
"Для Ратмира автосалон с его любимыми авто — настоящий рай. Он даже ни разу не присел за стол, чтобы перекусить, настолько силён его интерес к быстрому наземному транспорту", — призналась модель.
Анастасия Решетова и Тимати были вместе около шести лет. Блогершу неоднократно обвиняли в том, что она увела музыканта, когда он состоял в отношениях с Алёной Шишковой.
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Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.
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