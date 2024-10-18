4-летний сын звезды телестройки Саши Черно попал в реанимацию

Звезда "Дома-2" Саша Черно рассказала подписчикам о том, что её маленького сына увезли в реанимацию.
Звезда телестройки Саша Черно винит в проблемах со здоровьем 4-летнего сына Стефана мужа Иосифа Оганесяна, который часто скандалит дома.
Она отметила лишь, что мальчика подключили к искусственной вентиляцией легких.
Знаменитость пока не назвала причину отправки наследника в реанимацию, однако упрекает в случившемся супруга.
"Всему виной наши скандалы и дележка ребёнка как имущества… Но вы не представляете, что я сегодня пережила. Я готова на всё, лишь бы мой ребёнок был живым и счастливым. Пусть не со мной", — сообщила блогер в социальной сети.
Черно отметила, что пока ребёнок находится на диагностике и причин для паники нет.
Сердечно-лёгочная реанимация (СЛР), сердечно-лёгочно-мозговая реанимация — комплекс неотложных мероприятий, направленных на поддержание жизнедеятельности организма (базовая сердечно-лёгочная реанимация, является важной частью первой помощи) и восстановление его витальных функций.
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