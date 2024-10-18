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4-летний сын звезды телестройки Саши Черно попал в реанимацию

0:53
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Саша Черно рассказала подписчикам о том, что её маленького сына увезли в реанимацию.

4-летний сын звезды телестройки Саши Черно попал в реанимацию
Фото: https://vk.com/cherno93 by ВК-аккаунт Саши Черно is licensed under public doman

Звезда телестройки Саша Черно винит в проблемах со здоровьем 4-летнего сына Стефана мужа Иосифа Оганесяна, который часто скандалит дома.

Она отметила лишь, что мальчика подключили к искусственной вентиляцией легких.

Знаменитость пока не назвала причину отправки наследника в реанимацию, однако упрекает в случившемся супруга.

"Всему виной наши скандалы и дележка ребёнка как имущества… Но вы не представляете, что я сегодня пережила. Я готова на всё, лишь бы мой ребёнок был живым и счастливым. Пусть не со мной", — сообщила блогер в социальной сети.

Черно отметила, что пока ребёнок находится на диагностике и причин для паники нет.

Уточнения

Сердечно-лёгочная реанимация (СЛР), сердечно-лёгочно-мозговая реанимация — комплекс неотложных мероприятий, направленных на поддержание жизнедеятельности организма (базовая сердечно-лёгочная реанимация, является важной частью первой помощи) и восстановление его витальных функций.
 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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