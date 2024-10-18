Стало известно, сколько за выступление получает Анита Цой

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Певица Анита Цой зарабатывает от 1,7 до 2 миллионов рублей за выступления на частных мероприятиях. Об этом сообщил музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

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В интервью со "Страстями" он отметил, что артистка до сих пор пользуется спросом у заказчиков и часто выступает на корпоративах. Сергей Дворцов охарактеризовал исполнительницу как талантливую, добрую, искреннюю и любящую свой коллектив.

Также Сергей Дворцов поделился своим мнением о бизнесе Аниты Цой, связанном с производством и продажей домашних заготовок.

"Она действительно хороший человек и заслуживает всего самого лучшего в этой жизни. Я могу сказать, что её успех не угасает, а её треки будут оставаться хитами ещё долгие годы", — заключил продюсер.

Ранее теледоктор Елена Малышева уже высказывалась о соленьях Аниты Цой и отмечала, что благодаря полезной еде певица может похвастаться прекрасным внешним видом.

Также стало известно, что Павел Прилучный вернул Агате Муцениеце их общую дочь.

Уточнения

Анита Сергеевна Цой (имя при рождении — Анна Сергеевна Ким; с 1990 по 2016 год — Анна Сергеевна Цой; род. 7 февраля 1971, Москва, РСФСР, СССР) — российская певица, композитор, телеведущая и филантроп корейского происхождения.



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