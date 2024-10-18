Павел Прилучный отдал дочь Агате Муцениеце, вернувшейся из отпуска

Актёр Павел Прилучный, известный своими ролями в фильмах и сериалах, вернул своей бывшей супруге Агате Муцениеце их общую семилетнюю дочь Мию, которую он забирал на время отпуска матери.
В своём личном блоге Агата Муцениеце поделилась фотографиями с трогательного воссоединения с дочерью. Мия ждала её дома с букетом роз и плакатом с надписью: "Мама, с приездом!".
Актриса ранее рассказывала, что её 11-летний сын уже некоторое время живёт с отцом и не хочет общаться с ней и своей сестрой. Из-за этого она переживала, что отец может настроить дочь против неё во время её отсутствия и поездки в Мадрид. Однако, как объяснял сам Прилучный, его дочь не хочет жить с ним, и он не собирается давить на неё в этом вопросе.
В настоящее время Агата Муцениеце и Павел Прилучный ведут судебные разбирательства из-за места жительства их общего сына Тимофея. Актриса призналась, что готова проиграть в суде, лишь бы её материнские чувства не подвергались нападкам.
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Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.
Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.
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