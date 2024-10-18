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Собчак прокомментировала блокировку Инстаграма* Ирины Болгар

0:56
Шоу-бизнес

Ксения Собчак высказалась о блокировке аккаунта в "Инстаграме"* матери детей Павла Дурова Ирины Болгар.

Собчак прокомментировала блокировку Инстаграма* Ирины Болгар
Фото: https://www.instagram.com/missbolgar by Инстаграм Ирины Болгар is licensed under public doman

"Инстаграм"* Ирины Болгар находится в блокировке по неизвестным причинам. Чем именно экс-возлюбленная основателя Telegram провинилась перед запрещённой соцсетью остаётся загадкой.

Ксения Собчак увидела взаимосвязь между "знаком свыше", полученным Павлом Дуровым во французской забегаловке и блоком страницы Ирины Болгар.

"Пока Павел нанимал недорогого юриста, Болгар заблокировали в запрещённой сети. Совпадение?" — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Ранее Павел Дуров воспринял опечатку в терминале самообслуживания как совет обзавестись юридической помощью.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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