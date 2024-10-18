Названа причина смерти участницы популярного шоу про холостяков в 31 год

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Экс-участница шоу "Холостяк" с актёром Ильёй Глинниковым и модель журнала Playboy скончалась в 31 год в результате болезни лёгких. Сообщается, что она стояла в очереди на трансплантацию, но не дождалась.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Вероники Мурашкиной в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Как рассказали друзья девушки, она ушла из жизни ночью с 16 на 17 октября. Известно, что заболевание у неё началось после аварии, когда в 2020 году её сбила машина. Тогда Мурашкина получила серьёзную травму ноги и стала часто посещать больницы.

Судя по соцсетям Вероники, в последние годы она зарабатывала рукоделием. Об её личной жизни практически ничего не известно — пишут лишь, что она рассталась с супругом.

В 2017 году Вероника Мурашкина приняла участие в проекте "Холостяк", однако покорить сердце артиста Ильи Глинникова ей не удалось.

Ранее уехавший из России Дмитрий Романов рассказал о многомиллионном заработке.

Уточнения

Трансплантация лёгких — хирургическая операция, заключающаяся в полной или частичной замене поражённых болезнью лёгких одного человека (реципиент) здоровыми лёгкими, взятыми у другого человека (донора).



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