Андрей Чубченко, известный по сериалу "Шеф" на НТВ, сделал неожиданное заявление

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Андрей Чубченко, известный по сериалам на НТВ, сделал неожиданное заявление. Он рассказал, что ему пришлось пережить ужасные испытания, прежде чем его жизнь снова стала полноценной.

Фото: YouTube канал Полезный канал by Скриншот видео YouTube канала Полезный канал, PDM

В жизни артиста было много сложных моментов, но один из них он не сможет забыть, даже если очень постарается. Несколько лет назад его супруга и трёхлетняя дочь попали под машину.

Водитель сбил их на большой скорости, когда они переходили дорогу. К счастью, медикам удалось спасти родных Андрея, которые долго находились в тяжелом состоянии.

"Я смотрел на их тела и не мог поверить, что это произошло со мной… А потом они начали шевелиться", — с ужасом вспоминает актёр.

Уточнения

"НТВ" (СМИ — "Телекомпания НТВ" и акроним — "Новое ТелеВидение") — общероссийский федеральный телеканал.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.