Андрей Чубченко, известный по сериалу "Шеф" на НТВ, сделал неожиданное заявление

Андрей Чубченко, известный по сериалам на НТВ, сделал неожиданное заявление. Он рассказал, что ему пришлось пережить ужасные испытания, прежде чем его жизнь снова стала полноценной.
В жизни артиста было много сложных моментов, но один из них он не сможет забыть, даже если очень постарается. Несколько лет назад его супруга и трёхлетняя дочь попали под машину.
Водитель сбил их на большой скорости, когда они переходили дорогу. К счастью, медикам удалось спасти родных Андрея, которые долго находились в тяжелом состоянии.
"Я смотрел на их тела и не мог поверить, что это произошло со мной… А потом они начали шевелиться", — с ужасом вспоминает актёр.
"НТВ" (СМИ — "Телекомпания НТВ" и акроним — "Новое ТелеВидение") — общероссийский федеральный телеканал.
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