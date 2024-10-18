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Андрей Чубченко, известный по сериалу "Шеф" на НТВ, сделал неожиданное заявление

0:46
Шоу-бизнес

Андрей Чубченко, известный по сериалам на НТВ, сделал неожиданное заявление. Он рассказал, что ему пришлось пережить ужасные испытания, прежде чем его жизнь снова стала полноценной.

Андрей Чубченко, известный по сериалу "Шеф" на НТВ, сделал неожиданное заявление
Фото: YouTube канал Полезный канал by Скриншот видео YouTube канала Полезный канал, PDM

В жизни артиста было много сложных моментов, но один из них он не сможет забыть, даже если очень постарается. Несколько лет назад его супруга и трёхлетняя дочь попали под машину.

Водитель сбил их на большой скорости, когда они переходили дорогу. К счастью, медикам удалось спасти родных Андрея, которые долго находились в тяжелом состоянии.

"Я смотрел на их тела и не мог поверить, что это произошло со мной… А потом они начали шевелиться", — с ужасом вспоминает актёр.

Уточнения

"НТВ" (СМИ — "Телекомпания НТВ" и акроним — "Новое ТелеВидение") — общероссийский федеральный телеканал.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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