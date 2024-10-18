Нонна Гришаева порадовалась за кинематограф РФ после ухода из страны голливудских фильмов

Актриса Нонна Гришаева объяснила, по какому пути развития должен идти отечественный кинематограф.
Звезда сериала "Папины дочки" Нонна Гришаева рассказала, что её радует то, как развивается российское кино.
Она уверена, что в киноискусстве работает принцип импортозамещения. Актриса порадовалась тому, что в РФ стали снимать кино для детей.
Ранее Юрий Лоза раскритиковал повторы советских фильмов в российском кино.
Гришаева считает, что российское кино сильно своим психологизмом и душевностью.
"Очень уж приелись всевозможные западные боевики и катастрофы. А нам нужно пойти от обратного. Наша актёрская школа, на которой Голливуд и основан, очень драматическая, психологическая. Настоящая", — цитирует слова звезды "Вечерняя Москва".
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