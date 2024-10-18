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Нонна Гришаева порадовалась за кинематограф РФ после ухода из страны голливудских фильмов

0:56
Шоу-бизнес

Актриса Нонна Гришаева объяснила, по какому пути развития должен идти отечественный кинематограф.

Нонна Гришаева порадовалась за кинематограф РФ после ухода из страны голливудских фильмов
Фото: https://vk.com/grishaevanonna by ВК-аккаунт Нонны Гришаеваой is licensed under public doman

Звезда сериала "Папины дочки" Нонна Гришаева рассказала, что её радует то, как развивается российское кино.

Она уверена, что в киноискусстве работает принцип импортозамещения. Актриса порадовалась тому, что в РФ стали снимать кино для детей.

Ранее Юрий Лоза раскритиковал повторы советских фильмов в российском кино.

Гришаева считает, что российское кино сильно своим психологизмом и душевностью.

"Очень уж приелись всевозможные западные боевики и катастрофы. А нам нужно пойти от обратного. Наша актёрская школа, на которой Голливуд и основан, очень драматическая, психологическая. Настоящая", — цитирует слова звезды "Вечерняя Москва".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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