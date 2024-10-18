Адвокат объяснил, могут ли больного Ефремова освободить от наказания

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Адвокат Вадим Багатурия рассказал, в каком случае заболевший в тюрьме актёр Михаил Ефремов может рассчитывать на освобождение.

Фото: https://vk.com/mihailefremov by ВК-аккаунт Михаила Ефремова is licensed under public doman

Стало известно, что состояние здоровья Михаила Ефремова в тюрьме серьёзно пошатнулось. Артист из-за лёгочного заболевания с трудом дышит.

Эксперт объяснил, что Ефремов может выйти из мест лишения свободы даже без УДО, если у него диагностируют серьёзное заболевание.

"Речь идет не об условно-досрочном освобождении (УДО), а об освобождении от наказания в связи с заболеванием", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Багатурия отметил, что существует перечень заболеваний, которые могут поспособствовать освобождению заключённого из тюрьмы. Среди них — онкология, эпилепсия в тяжёлых формах, цирроз печени, ВИЧ и другие заболевания.

Уточнения

Ефремов Михаил Олегович (род. 1963) — советский, российский актёр театра, кино и дубляжа, театральный режиссёр, телеведущий.



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