Актёр Виторган назвал свою жену секс-символом СССР

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист России Эммануил Виторган заявил изданию "NEWS.ru", что его супруга являлась секс-символом Советского Союза.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, CC BY-SA 3.0

Во время Международного кинофестиваля "Евразия-Кинофест" актёр подчеркнул, что не может назвать никого другого в качестве секс-символа СССР.

"Свою жену. Кого я ещё могу назвать?", — спросил он.

Однако Эммануил Виторган не уточнил, кого именно имеет в виду — Аллу Балтер или Ирину Млодик.

Ранее Pravda.Ru писала, что портал "ListChallenges" признал Монику Беллуччи самой красивой актрисой всех времён.

Уточнения

Эммануи́л Гедео́нович Виторга́н (род. 27 декабря 1939, Баку) — советский и российский актёр театра и кино; народный артист Российской Федерации (1998).



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