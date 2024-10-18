Шура зарабатывает до 2,5 миллиона рублей за выступление — концертный директор

Концертный директор Сергей Лавров заявил, что певец Шура зарабатывает минимум 2 миллиона рублей за кассовый концерт. Об этом он сообщил изданию "NEWS.ru".
По словам Сергея Лаврова, несколько лет назад заработок Шуры был меньше.
"Если ещё 3-4 года назад артист ездил выступать и за 300, 200, 150 тысяч рублей, сейчас его гонорар уже 2-2,5 миллиона рублей", — заявил он.
При этом концертный директор добавил, что у исполнителя изменился райдер. Сейчас он путешествует только бизнес-классом и передвигается на дорогих автомобилях.
Ранее Pravda.Ru писала, что Шура не изменил свой образ жизни после лечения рака и микроинсульта.
Шура́ (настоящее имя — Алекса́ндр Влади́мирович Медве́дев; род. 20 мая 1975, Новосибирск) — российский эстрадный певец и автор песен.
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