Шура зарабатывает до 2,5 миллиона рублей за выступление — концертный директор

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Концертный директор Сергей Лавров заявил, что певец Шура зарабатывает минимум 2 миллиона рублей за кассовый концерт. Об этом он сообщил изданию "NEWS.ru".

Фото: Adobe Stock by Larisa, PDM

По словам Сергея Лаврова, несколько лет назад заработок Шуры был меньше.

"Если ещё 3-4 года назад артист ездил выступать и за 300, 200, 150 тысяч рублей, сейчас его гонорар уже 2-2,5 миллиона рублей", — заявил он.

При этом концертный директор добавил, что у исполнителя изменился райдер. Сейчас он путешествует только бизнес-классом и передвигается на дорогих автомобилях.

Ранее Pravda.Ru писала, что Шура не изменил свой образ жизни после лечения рака и микроинсульта.

Уточнения

Шура́ (настоящее имя — Алекса́ндр Влади́мирович Медве́дев; род. 20 мая 1975, Новосибирск) — российский эстрадный певец и автор песен.



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