Полина Гагарина подала иск в суд Евросоюза с требованием снять с неё санкции ЕС

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина пытается через европейский суд избавиться от санкций Евросоюза.

Фото: https://vk.com/polinagagarina by ВК-аккаунт Полины Гагариной is licensed under public doman

Как сообщает ТАСС, Полина Гагарина обратилась с исковым требованием в суд Евросоюза, так как хочет, чтобы её имя вычеркнули из санкционных списков.

Гагарина попала под санкции ЕС летом 2024, в рамках 14-го пакета. Вместе с Гагариной в чёрный список Евросоюза был внесён Ярослав Дронов (певец Шаман), Иван Охлобыстин и Вячеслав Манучаров.

Полина Гагарина требует, чтобы была названа причина включения её в санкционные списки.

Полина Гагарина при этом пополнила обновленный состав Совета при президенте по культуре и искусству. Она делит должностные обязанности с Кареном Шахназаровым, Эдгардом Запашным, Николаем Цискаридзе и Константином Эрнстом.

Ранее Иван Охлобыстин пожаловался на то, что его не пускают в Швецию, на родину предков.

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель. Народная артистка Республики Башкортостан (2024).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.