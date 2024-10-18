Полина Гагарина подала иск в суд Евросоюза с требованием снять с неё санкции ЕС

Певица Полина Гагарина пытается через европейский суд избавиться от санкций Евросоюза.
Как сообщает ТАСС, Полина Гагарина обратилась с исковым требованием в суд Евросоюза, так как хочет, чтобы её имя вычеркнули из санкционных списков.
Гагарина попала под санкции ЕС летом 2024, в рамках 14-го пакета. Вместе с Гагариной в чёрный список Евросоюза был внесён Ярослав Дронов (певец Шаман), Иван Охлобыстин и Вячеслав Манучаров.
Полина Гагарина требует, чтобы была названа причина включения её в санкционные списки.
Полина Гагарина при этом пополнила обновленный состав Совета при президенте по культуре и искусству. Она делит должностные обязанности с Кареном Шахназаровым, Эдгардом Запашным, Николаем Цискаридзе и Константином Эрнстом.
Ранее Иван Охлобыстин пожаловался на то, что его не пускают в Швецию, на родину предков.
Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель. Народная артистка Республики Башкортостан (2024).
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