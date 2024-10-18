Юрия Лозу возмутила обязанность делать отчисления в Пенсионный фонд: я же пенсионер

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Певец Юрий Лоза задался вопросом о том, почему он должен делать взносы в Социальный фонд, если он и так уже пенсионер.

Фото: https://vk.com/nomoiplot by ВК-аккаунт Юрия Лозы is licensed under public doman

Юрий Лоза рассказал, что нанёс визит в ФНС, где не встретил ожидаемых очередей, так как народу было мало.

Участливый специалист, по словам артиста, помог ему разобраться с бухгалтерией.

"В общем, с налогами мне всё понятно, остался лишь один вопрос — почему я должен платить в пенсионный фонд? Ну да, я — индивидуальный предприниматель, но я же ещё и пенсионер!" — написал певец в своём Telegram-канале.

Лозу возмутило то, что он должен платить пенсию самому себе, если у него имеются заработки. Автор и исполнитель хита "Плот" считает, что за свою жизнь уже накопил себе на пенсию в родной стране.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик. Самая известная его песня — «Плот».

