Александр Буйнов назвал три блюда и предложил поклонникам угадать его любимое

Певец Александр Буйнов рассказал, какую еду с детства считает самой вкусной.
Александр Буйнов открыл в "Инстаграме"* свою новую рубрику под названием "Факты обо мне".
Исполнитель хита "Я бамбук" предложил подписчиками угадывать правильные ответы из его биографии, обещая усложнять вопросы с каждой новой публикацией.
"Какое у меня самое любимое блюдо из детства?
— блинчики с творогом;
— жареная картошка;
— котлеты, — предложил артист три варианта ответа.
Мнение подписчиков на этот счёт разделилось. Кто-то голосовал за картошку, кто-то за котлеты, а кто-то за блинчики с творогом.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Алекса́ндр Никола́евич Буйно́в (род. 24 марта 1950, Москва, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010).
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