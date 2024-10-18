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Александр Буйнов назвал три блюда и предложил поклонникам угадать его любимое

0:48
Шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов рассказал, какую еду с детства считает самой вкусной.

Александр Буйнов назвал три блюда и предложил поклонникам угадать его любимое
Фото: https://www.instagram.com/buinovofficial by Инстаграм Александра Буйнова is licensed under public doman

Александр Буйнов открыл в "Инстаграме"* свою новую рубрику под названием "Факты обо мне".

Исполнитель хита "Я бамбук" предложил подписчиками угадывать правильные ответы из его биографии, обещая усложнять вопросы с каждой новой публикацией.

"Какое у меня самое любимое блюдо из детства?

— блинчики с творогом;
— жареная картошка;
— котлеты, — предложил артист три варианта ответа.

Мнение подписчиков на этот счёт разделилось. Кто-то голосовал за картошку, кто-то за котлеты, а кто-то за блинчики с творогом.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Буйно́в (род. 24 марта 1950, Москва, СССР) — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактёр; народный артист Российской Федерации (2010).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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