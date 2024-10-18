Блогер Зубарев показал кадры со своей свадьбы с Моргенштерном* и Милохиным

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Александр Зубарев устроил пышную свадьбу с приглашёнными российскими звёздами-изгнанниками.

Фото: https://www.instagram.com/zubarefff by Инстаграм Александра Зубарева is licensed under public doman

Александр Зубарев опубликовал в "Инстаграме"** кадры со своей весёлой свадьбы.

Звезда Интернета пригласил на свадебное торжество изгнанных из России рэпера Моргенштерна* и блогера Даню Милохина. Засветился на фото также комик Нурлан Сабуров.

"10.10. 2024, часть 2" — написал под снимками Зубарев.

Подписчики остались в восторге от свадебного контента.

"Это лучшие свадебные фото, которые я когда-либо видела"; "Не фига себе подборочка гостей"; "Настоящая свадьба, на которой всем реально весело", — писали фолловеры под постом блогера.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Алише́р Таги́рович Моргенште́рн (род. 17 февраля 1998, Уфа), более известный мононимно как Моргенште́рн (Morgenshtern), — российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен.



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