Блогер Зубарев показал кадры со своей свадьбы с Моргенштерном* и Милохиным

Блогер Александр Зубарев устроил пышную свадьбу с приглашёнными российскими звёздами-изгнанниками.
Александр Зубарев опубликовал в "Инстаграме"** кадры со своей весёлой свадьбы.
Звезда Интернета пригласил на свадебное торжество изгнанных из России рэпера Моргенштерна* и блогера Даню Милохина. Засветился на фото также комик Нурлан Сабуров.
"10.10. 2024, часть 2" — написал под снимками Зубарев.
Подписчики остались в восторге от свадебного контента.
"Это лучшие свадебные фото, которые я когда-либо видела";
"Не фига себе подборочка гостей";
"Настоящая свадьба, на которой всем реально весело", — писали фолловеры под постом блогера.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Алише́р Таги́рович Моргенште́рн (род. 17 февраля 1998, Уфа), более известный мононимно как Моргенште́рн (Morgenshtern), — российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен.
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