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Блогер Зубарев показал кадры со своей свадьбы с Моргенштерном* и Милохиным

1:01
Шоу-бизнес

Блогер Александр Зубарев устроил пышную свадьбу с приглашёнными российскими звёздами-изгнанниками.

Блогер Зубарев показал кадры со своей свадьбы с Моргенштерном* и Милохиным
Фото: https://www.instagram.com/zubarefff by Инстаграм Александра Зубарева is licensed under public doman

Александр Зубарев опубликовал в "Инстаграме"** кадры со своей весёлой свадьбы.

Звезда Интернета пригласил на свадебное торжество изгнанных из России рэпера Моргенштерна* и блогера Даню Милохина. Засветился на фото также комик Нурлан Сабуров.

"10.10. 2024, часть 2" — написал под снимками Зубарев.

Подписчики остались в восторге от свадебного контента.

"Это лучшие свадебные фото, которые я когда-либо видела";

"Не фига себе подборочка гостей";

"Настоящая свадьба, на которой всем реально весело", — писали фолловеры под постом блогера.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Алише́р Таги́рович Моргенште́рн (род. 17 февраля 1998, Уфа), более известный мононимно как Моргенште́рн (Morgenshtern), — российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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