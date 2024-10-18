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Сергей Жуков рассказал, что его жена написала сборник рассказов

1:10
Шоу-бизнес

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков похвастался литературным талантом жены, которая издала свою собственную книгу.

Сергей Жуков рассказал, что его жена написала сборник рассказов
Фото: https://www.instagram.com/sezhukov by Инстаграм Сергея Жукова is licensed under public doman

Сергей Жуков опубликовал в "Инстаграме"* фото жены Регины Бурд, которая держит в руках книгу собственного сочинения под названием "Маленькая девочка в большом мире".

"Это её сборник рассказов, истории о любви и детях, здесь и моменты нашей семейной жизни, и её путь как мамы, жены, женщины… На этих страницах Регина делится своим самым сокровенным и дарит всему миру частичку своей души!" — написал артист под снимком.

Он рассказал, что презентация книги его супруги состоится 19 октября. Он пообещал читателям книги его жены соприкосновение с чем-то настоящим и светлым.

На презентации, по словам певца, можно будет задать вопросы его жене. Жуков пообещал, что сам приедет поддержать супругу на открытой встрече.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Серге́й Евге́ньевич Жу́ков (род. 22 мая 1976, Димитровград, Ульяновская область) — российский певец, предприниматель и музыкант. Солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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